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    Илья Азявин - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Илья
    Фамилия Азявин
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Родной город Астрахань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Шинник (Ярославль)
    08.05.2021 1' -90' Спартак-2 (Москва) 4:2 Шинник (Ярославль)
    02.05.2021 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Факел (Воронеж)
    28.04.2021 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Шинник (Ярославль)
    24.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    11.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Алания (Владикавказ)
    07.04.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    03.04.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:1 Динамо Бр (Брянск)
    28.03.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    24.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    20.03.2021 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:2 Шинник (Ярославль)
    14.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    10.03.2021 1' -90' Енисей (Красноярск) 6:0 Шинник (Ярославль)
    06.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:4 Оренбург (Оренбург)
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