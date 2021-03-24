Илья Азявин - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Азявин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Азявин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Астрахань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|08.05.2021
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|02.05.2021
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|28.04.2021
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|10.03.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|6:0
|Шинник (Ярославль)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)