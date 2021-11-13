|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Велес (Москва)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|3:3
|Томь (Томск)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|13.11.2021
|77' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Акрон (Тольятти)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Металлург Л (Липецк)