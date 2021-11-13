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    Всеволод Нихаев - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Всеволод
    Фамилия Нихаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 мая 1999 (23 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    23.04.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    02.04.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.03.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:0 Ротор (Волгоград)
    12.03.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    06.03.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Велес (Москва)
    27.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:3 Оренбург (Оренбург)
    21.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:3 Томь (Томск)
    17.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Факел (Воронеж)
    13.11.2021 77' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Акрон (Тольятти)
    06.11.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Металлург Л (Липецк)
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