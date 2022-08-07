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    Керим Чалханоглу - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Керим
    Фамилия Чалханоглу
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Родной город Мангейм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
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