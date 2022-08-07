Керим Чалханоглу - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Керим
|Фамилия
|Чалханоглу
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мангейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Керим
|Фамилия
|Чалханоглу
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мангейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|34' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|20.08.2022
|87' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|89' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)