Ильдрен Ибрахимай - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Ильдрен
|Фамилия
|Ибрахимай
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Ильдрен
|Фамилия
|Ибрахимай
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -46'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|04.08.2022
|1' -88'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|48'
|28.07.2022
|1' -67'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|42'
|21.07.2022
|1' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)