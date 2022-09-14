Максим Турищев - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Турищев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2002 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Турищев
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|1' - 46'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|26.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|28.09.2022
|37' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Торпедо (Москва)