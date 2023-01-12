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    Давид Фофана - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Фофана
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -46' Челси (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.02.2023 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    03.02.2023 75' -90' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    21.01.2023 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.01.2023 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
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