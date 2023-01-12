Давид Фофана - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 46'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|03.02.2023
|75' -90'
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.01.2023
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)