Бренден Ааронсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Бренден
|Фамилия
|Ааронсон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Бренден
|Фамилия
|Ааронсон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|74' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 75'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|61' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|73' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|63' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|24
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|25.02.2023
|1' -75'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.02.2023
|61' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|12.02.2023
|73' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.02.2023
|63' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|22.01.2023
|1' -70'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|13.01.2023
|1' -78'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|04.01.2023
|1' -63'
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|31.12.2022
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|28.12.2022
|1' -83'
|Лидс (Лидс)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|12.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:3
|Лидс (Лидс)
|10'
|05.11.2022
|1' -86'
|Лидс (Лидс)
|4:3
|Борнмут (Борнмут)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|23.10.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:3
|Фулхэм (Лондон)
|20.10.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|16.10.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|09.10.2022
|1' -76'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|02.10.2022
|1' -79'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:2
|Лидс (Лидс)
|30.08.2022
|1' -76'
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|55'
|27.08.2022
|1' -82'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|37'
|21.08.2022
|1' -83'
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Челси (Лондон)
|33'
|13.08.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|90'
|06.08.2022
|1' -85'
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)