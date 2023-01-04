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    Бренден Ааронсон - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Бренден
    Фамилия Ааронсон
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 74' - 90' Фулхэм 2:0 Лидс Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 75' Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 61' - 90' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    12.02.2023 73' - 90' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 63' - 90' Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс Англия. Премьер-лига, 8 тур
    05.02.2023 Был в запасе Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 24 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    25.02.2023 1' -75' Лидс (Лидс) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    18.02.2023 61' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Лидс (Лидс)
    12.02.2023 73' -90' Лидс (Лидс) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    08.02.2023 63' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:2 Лидс (Лидс)
    05.02.2023 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Лидс (Лидс)
    22.01.2023 1' -70' Лидс (Лидс) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    13.01.2023 1' -78' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Лидс (Лидс)
    04.01.2023 1' -63' Лидс (Лидс) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    31.12.2022 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:0 Лидс (Лидс)
    28.12.2022 1' -83' Лидс (Лидс) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    12.11.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:3 Лидс (Лидс)
    10'
    05.11.2022 1' -86' Лидс (Лидс) 4:3 Борнмут (Борнмут)
    29.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Лидс (Лидс)
    23.10.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 2:3 Фулхэм (Лондон)
    20.10.2022 1' -90' Лестер (Лестер) 2:0 Лидс (Лидс)
    16.10.2022 1' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Арсенал (Лондон)
    09.10.2022 1' -76' Кристал Пэлас (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    02.10.2022 1' -79' Лидс (Лидс) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.09.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 5:2 Лидс (Лидс)
    30.08.2022 1' -76' Лидс (Лидс) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    55'
    27.08.2022 1' -82' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Лидс (Лидс)
    37'
    21.08.2022 1' -83' Лидс (Лидс) 3:0 Челси (Лондон)
    33'
    13.08.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Лидс (Лидс)
    90'
    06.08.2022 1' -85' Лидс (Лидс) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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