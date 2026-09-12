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Швеция. Аллсвенскан
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Хальмстад
Рокко Асконе
Статистика
€ 400 тыс
Рокко Асконе - статистика
Хальмстад
12 сентября 2003 (23)
#27 | Полузащитник
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
73'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 3 тур
Нордшелланд
5 : 2
13.04.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
0 : 1
06.04.2025
Копенгаген
73' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
2 : 0
30.03.2025
Нордшелланд
77' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 0
16.03.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
02.03.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
3 : 2
23.02.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Был в запасе
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