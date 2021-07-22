Шахар Пивен - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Шахар
|Фамилия
|Пивен
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биробиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Шахар
|Фамилия
|Пивен
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биробиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|04.11.2021
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|21.10.2021
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:5
|Маккаби (Тель-Авив)
|66'
|30.09.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|14.09.2021
|68' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|12.08.2021
|90' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|05.08.2021
|65' -89'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.07.2021
|1' -89'
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:1
|Сутьеска (Никшич)
|22.07.2021
|1' -72'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)