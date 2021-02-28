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    Сидней Тавареш - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Сидней
    Фамилия Тавареш
    Команда Лестер
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 3:2 Лестер (Лестер)
    06.03.2021 1' -72' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:2 Лестер (Лестер)
    03.03.2021 77' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Лестер (Лестер)
    28.02.2021 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:3 Арсенал (Лондон)
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