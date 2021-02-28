Сидней Тавареш - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Тавареш
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2001 (21 год)
|Имя
|Сидней
|Фамилия
|Тавареш
|Команда
|Лестер
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:2
|Лестер (Лестер)
|06.03.2021
|1' -72'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|03.03.2021
|77' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:3
|Арсенал (Лондон)