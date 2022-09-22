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    Александер Бах - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Александер
    Фамилия Бах
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    04.02.2023 1' - 90' Бенфика 3:0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 19 тур
    71'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 90' -90' Дания 2:0 Франция
    22.09.2022 Был в запасе Хорватия 2:1 Дания
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