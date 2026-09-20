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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Александер Бах
Статистика
€ 7 млн
Александер Бах - статистика
Бенфика
9 декабря 1997 (28)
#6 | Защитник
183 см
Дания
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Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 90'
51'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
1' - 17'
17'
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
2 : 1
31.08.2026
Эшторил
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
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Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
6
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 90'
19'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хартс
1 : 1
13.08.2026
Бенфика
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
1' - 90'
79'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
1' - 77'
65'
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика
1' - 90'
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