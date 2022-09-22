Александер Бах - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Бах
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Бах
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|04.02.2023
|1' - 90'
|Бенфика
|3:0
|Каза Пиа
|Португалия. Примейра, 19 тур
|71'