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    Марсель Лавиньер - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Марсель
    Фамилия Лавиньер
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 2000 (22 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:0 Тоттенхэм (Лондон)
    24.02.2021 75' -89' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    18.02.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
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