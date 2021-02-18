Марсель Лавиньер - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Лавиньер
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Лавиньер
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|24.02.2021
|75' -89'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.02.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)