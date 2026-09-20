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ПАОК
Шола Шоретайр
Статистика
€ 2 млн
Шола Шоретайр - статистика
ПАОК
2 февраля 2004 (22), Ньюкасл
#47 | Нападающий
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
48' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Товарищеские матчи 2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
2
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
48' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
1' - 78'
36'
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