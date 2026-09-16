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Ягеллония
Youssef Sylla
Статистика
Youssef Sylla - статистика
Ягеллония
#17 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
63' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ягеллония
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
16.09.2026
Ягеллония
63' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
78' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
80' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
81' - 90'
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