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Яннис Маниатис
Статистика
Яннис Маниатис - статистика
Завершил карьеру
12 октября 1986 (39), Ливадиа
#8 | Защитник
175 см
Греция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Хапоэль БШ
1 : 0
03.08.2016
Олимпиакос
51' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
0 : 0
27.07.2016
Хапоэль БШ
1' - 63'
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