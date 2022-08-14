|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|23.10.2022
|1' -64'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|46' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|1' -87'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|1' -46'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|66' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)