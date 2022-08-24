Мадс Юэл Андерсен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мадс Юэл
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Мадс Юэл
|Фамилия
|Андерсен
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|35'