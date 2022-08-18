Тоби Сиббик - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Тоби
|Фамилия
|Сиббик
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1999 (23 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тоби
|Фамилия
|Сиббик
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|78' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|7' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|86'