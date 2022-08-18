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    Тоби Сиббик - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Тоби
    Фамилия Сиббик
    Команда Барнсли
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1999 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 78' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 7' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    86'
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