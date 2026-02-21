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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
J. Lopez
Статистика
J. Lopez - статистика
Париж
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 1
21.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж
2 : 2
31.01.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
04.01.2026
Париж
89' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Париж
0 : 3
13.12.2025
Тулуза
78' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 0
07.12.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
4 : 2
23.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Париж
0 : 1
07.11.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
0 : 1
01.11.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 3
21.09.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Париж
3 : 2
31.08.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
5 : 2
23.08.2025
Париж
83' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
71' - 90'
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