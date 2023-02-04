Алиу Дьен - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Алиу
|Фамилия
|Дьен
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Алиу
|Фамилия
|Дьен
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|90' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|08.02.2023
|1' - 61'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|0:1
|Аль-Ахли
|Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|90' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|2:4
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.02.2023
|1' -61'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Аль-Ахли (Каир)