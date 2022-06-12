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    Нуну Мендеш - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Нуну
    Фамилия Мендеш
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 2002 (20 лет)
    Рост 170
    Вес 62
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 75' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 31' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 1' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    64'
    04.02.2023 1' - 76' ПСЖ 2:1 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -90' Португалия 0:1 Испания
    83'
    24.09.2022 Был в запасе Чехия 0:4 Португалия
    12.06.2022 1' -90' Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 Был в запасе Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 1' -90' Португалия 4:0 Швейцария
    02.06.2022 Был в запасе Испания 1:1 Португалия
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