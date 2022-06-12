Нуну Мендеш - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 75'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 31'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|64'
|04.02.2023
|1' - 76'
|ПСЖ
|2:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 22 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Португалия
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|1' -90'
|Португалия
|0:1
|Испания
|83'
|24.09.2022
|Был в запасе
|Чехия
|0:4
|Португалия
|12.06.2022
|1' -90'
|Швейцария
|1:0
|Португалия
|09.06.2022
|Был в запасе
|Португалия
|2:0
|Чехия
|05.06.2022
|1' -90'
|Португалия
|4:0
|Швейцария
|02.06.2022
|Был в запасе
|Испания
|1:1
|Португалия