Антонио Бланко - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Бланко
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.10.2022
|66' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|02.09.2022
|1' -74'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|29.08.2022
|1' -61'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)