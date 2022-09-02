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    Антонио Бланко - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Бланко
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    05.11.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    22.10.2022 66' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.10.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 1:1 Кадис (Кадис)
    09.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    01.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    16.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    02.09.2022 1' -74' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 1' -61' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
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