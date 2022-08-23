Кгаогело Чауке - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Кгаогело
|Фамилия
|Чауке
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2003 (20 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Кгаогело
|Фамилия
|Чауке
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2003 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эксетер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|72' -90'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)