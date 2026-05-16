Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Çağtay Kurukalıp - статистика

Карагюмрюк
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
25
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
90' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
78' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
3 : 0
12.04.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
2 : 1
05.04.2026
Ризеспор
1' - 86'
78'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
77' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Карагюмрюк
2 : 0
13.03.2026
Фенербахче
75' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.02.2026
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
0 : 0
22.02.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша
3 : 2
16.02.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
2 : 1
31.01.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Карагюмрюк
1 : 3
24.01.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
17.01.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
2 : 0
21.12.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 1
14.12.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
81' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 1
22.11.2025
Карагюмрюк
1' - 26'
25'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
2 : 0
09.11.2025
Коньяспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
03.11.2025
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
2 : 2
24.10.2025
Кайсериспор
1' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
2 : 1
19.10.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
81' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
3 : 4
27.09.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Самсунспор
3 : 2
21.09.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 2
17.09.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Карагюмрюк
0 : 1
13.09.2025
Касымпаша
82' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
71' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
0 : 2
22.08.2025
Гезтепе
1' - 46'
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
3 : 0
15.08.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Главные новости
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+