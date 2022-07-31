Мервиль Папела - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Мервиль
|Фамилия
|Папела
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майнц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (22 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мервиль
|Фамилия
|Папела
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майнц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 2001 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -122'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|109'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Эрцгебирге (Ауэ)
|0:3
|Майнц (Майнц)