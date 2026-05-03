Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Мервиль Папела - статистика

Дармштадт
18 января 2001 (25), Майнц
#21 | Полузащитник
174 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
27
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 1
03.05.2026
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 3
25.04.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 2
11.04.2026
Ганновер-96
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Арминия
2 : 1
04.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
1 : 1
21.03.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Магдебург
1 : 1
13.03.2026
Дармштадт
59' - 90'
67'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Дармштадт
2 : 0
07.03.2026
Хольштайн
1' - 46'
44'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Динамо Дрезден
3 : 1
27.02.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 1
21.02.2026
Фортуна
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 2
14.02.2026
Дармштадт
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
4 : 0
07.02.2026
Кайзерслаутерн
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Герта
2 : 2
01.02.2026
Дармштадт
72' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
2 : 0
23.01.2026
Нюрнберг
1' - 90'
77'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
61' - 90'
86'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 2
19.12.2025
Дармштадт
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
3 : 2
06.12.2025
Карлсруэ
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
0 : 0
30.11.2025
Дармштадт
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
56' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 3
08.11.2025
Дармштадт
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
2 : 2
01.11.2025
Арминия
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
19.10.2025
Магдебург
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
1 : 1
04.10.2025
Дармштадт
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
60' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
46' - 90'
Главные новости
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
7
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+