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    Мервиль Папела - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Мервиль
    Фамилия Папела
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Майнц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 2001 (22 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зандхаузен 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -122' Зандхаузен (Зандхаузен) 3:2
    (8:7)п    		 Карлсруэ (Карлсруэ)
    109'
    31.07.2022 Был в запасе Эрцгебирге (Ауэ) 0:3 Майнц (Майнц)
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