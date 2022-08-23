Йенсен Уэйр - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Йенсен
|Фамилия
|Уэйр
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Йенсен
|Фамилия
|Уэйр
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моркамб
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|23.08.2022
|1' -65'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)