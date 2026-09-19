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Англия. Первая лига
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Уиган Атлетик
Йенсен Уэйр
Статистика
€ 450 тыс
Йенсен Уэйр - статистика
Уиган Атлетик
31 января 2002 (24)
#6 | Полузащитник
184 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
85'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Уимблдон
1 : 0
30.08.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
45'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
4 : 0
15.02.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
0 : 1
09.01.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
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