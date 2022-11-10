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    Филиппо Раноккья - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Филиппо
    Фамилия Раноккья
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Перуджа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 2001 (21 год)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 75' - 90' Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 80' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 Был в запасе Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 14 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 75' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 80' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 78' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    14.01.2023 46' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 66' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -62' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 66' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 1' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 1' -46' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 46' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    70'
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 84' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    88'
    02.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    18.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 Был в запасе Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 62' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    21.08.2022 1' -58' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 1' -64' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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