Филиппо Раноккья - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Раноккья
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перуджа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Раноккья
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перуджа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|75' - 90'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|80' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|14
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|75' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|78' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|14.01.2023
|46' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|66' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -62'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|66' -90'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|1' -46'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|46' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|70'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|84' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|88'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|62' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|21.08.2022
|1' -58'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|1' -64'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)