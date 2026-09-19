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Италия. Серия B
Команды
Палермо
Филиппо Раноккья
Статистика
€ 4 млн
Филиппо Раноккья - статистика
Палермо
14 мая 2001 (25), Перуджа
#10 | Полузащитник
186 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
1' - 67'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 76'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 65'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 90'
55'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
1' - 67'
66'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 76'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 65'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 90'
55'
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2026
Юве Стабиа
1' - 64'
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