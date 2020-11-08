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Кокимбо Унидо
Lucas Pratto
Статистика
Lucas Pratto - статистика
Кокимбо Унидо
#12 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
80' - 90'
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Был в запасе
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
85' - 90'
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
68' - 90'
81'
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