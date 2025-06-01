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J. Sanchez
Статистика
J. Sanchez - статистика
Завершил карьеру
#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
0 : 4
01.06.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Сарагоса
1 : 0
25.05.2025
Депортиво
1' - 83'
14'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 3
17.05.2025
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 1
10.05.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
5 : 1
04.05.2025
Альбасете
1' - 90'
30'
Испания. Сегунда, 37 тур
Расинг
2 : 1
27.04.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
0 : 0
20.04.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
13.04.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 0
06.04.2025
Кадис
90' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Депортиво
1 : 1
07.03.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Овьедо
1 : 2
02.03.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Эльденсе
2 : 0
16.02.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Депортиво
3 : 1
09.02.2025
Альмерия
86' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Эйбар
0 : 1
02.02.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Тенерифе
0 : 0
29.01.2025
Депортиво
86' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Депортиво
1 : 2
25.01.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Бургос
0 : 1
19.01.2025
Депортиво
85' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Малага
1 : 1
11.01.2025
Депортиво
80' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Депортиво
0 : 4
22.12.2024
Мирандес
83' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
5 : 1
19.12.2024
Кастельон
74' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Депортиво
1 : 1
07.12.2024
Сарагоса
88' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Кадис
2 : 4
30.11.2024
Депортиво
84' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Картахена
1 : 5
02.11.2024
Депортиво
46' - 90'
56'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльче
0 : 0
13.10.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
0 : 0
06.10.2024
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
90' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Уэска
2 : 1
23.08.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Депортиво
0 : 1
17.08.2024
Овьедо
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