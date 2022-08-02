Ридван Йилмаз - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ридван
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Ридван
|Фамилия
|Йилмаз
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|02.08.2022
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)