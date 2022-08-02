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    Ридван Йилмаз - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ридван
    Фамилия Йилмаз
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 2001 (21 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 6,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Рейнджерс (Глазго)
    12.10.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:7 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.10.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Рейнджерс (Глазго)
    14.09.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 0:3 Наполи (Неаполь)
    07.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Рейнджерс (Глазго)
    24.08.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    16.08.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    09.08.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    02.08.2022 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Рейнджерс (Глазго)
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