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Италия. Серия B
Команды
Зюйдтироль
Марко Романо Фриджерио
Статистика
€ 400 тыс
Марко Романо Фриджерио - статистика
Зюйдтироль
16 июля 2001 (25)
#26 | Полузащитник
171 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюйдтироль
20
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
1' - 83'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
1' - 65'
Италия. Серия В, 38 тур
Зюйдтироль
1 : 1
08.05.2026
Юве Стабиа
64' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
01.05.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
0 : 3
25.04.2026
Мантова
56' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
1' - 77'
20'
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
1 : 1
11.04.2026
Модена
69' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Чезена
1 : 1
06.04.2026
Зюйдтироль
63' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Зюйдтироль
1 : 3
22.03.2026
Фрозиноне
46' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
1' - 84'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
78' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Реджана 1919
0 : 4
03.03.2026
Зюйдтироль
1' - 79'
78'
Италия. Серия В, 27 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.02.2026
Венеция
76' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
3 : 0
21.02.2026
Зюйдтироль
1' - 66'
54'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
57' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 0
11.02.2026
Монца
64' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Каррарезе
0 : 0
07.02.2026
Зюйдтироль
1' - 63'
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
2 : 1
31.01.2026
Катанцаро
58' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
65' - 90'
87'
Италия. Серия В, 20 тур
Эмполи
0 : 1
17.01.2026
Зюйдтироль
63' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Зюйдтироль
2 : 1
10.01.2026
Специя
78' - 90'
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