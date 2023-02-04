Гарри Суттар - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Суттар
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1998 (24 года)
|Рост
|200
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Суттар
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абердин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 октября 1998 (24 года)
|Рост
|200
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|45' 74'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|32'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|19.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Лестер (Лестер)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|45' 74'
|04.02.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Лестер (Лестер)
|32'