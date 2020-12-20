Джон Финн - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Финн
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Финн
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|09.02.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.01.2021
|83' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|5:1
|Хетафе (Хетафе)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|02.01.2021
|81' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|30.12.2020
|88' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|23.12.2020
|58' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|12.12.2020
|87' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|05.12.2020
|84' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)