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    Джон Финн - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Джон
    Фамилия Финн
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    09.02.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    06.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2021 83' -90' Атлетик (Бильбао) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    20.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    02.01.2021 81' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2020 88' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    23.12.2020 58' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Сельта (Виго)
    20.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    12.12.2020 87' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    05.12.2020 84' -90' Леванте (Валенсия) 3:0 Хетафе (Хетафе)
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