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    Тео Корбяну - статистика

    #60 | Нападающий
    Имя Тео
    Фамилия Корбяну
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 мая 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 17 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    08.11.2022 1' -64' Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    52'
    05.11.2022 80' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.11.2022 65' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    29.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    22.10.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    19.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    31'
    15.10.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    08.10.2022 1' -66' Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
    04.10.2022 66' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.10.2022 1' -84' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.09.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    90'
    14.09.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    04.09.2022 1' -76' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    38'
    31.08.2022 66' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    27.08.2022 79' -90' Блэкпул (Блэкпул) 3:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    90'
    20.08.2022 1' -63' Бернли (Бернли) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    21'
    16.08.2022 87' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2022 1' -46' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Суонси (Суонси)
    06.08.2022 21' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 83' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Рединг (Рединг)
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