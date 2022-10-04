Тео Корбяну - статистика
#60 | Нападающий
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Корбяну
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Корбяну
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|17
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.11.2022
|1' -64'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|52'
|05.11.2022
|80' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.11.2022
|65' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|19.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|31'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.10.2022
|1' -66'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.10.2022
|66' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.10.2022
|1' -84'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|90'
|14.09.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|04.09.2022
|1' -76'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|38'
|31.08.2022
|66' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|27.08.2022
|79' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|90'
|20.08.2022
|1' -63'
|Бернли (Бернли)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|21'
|16.08.2022
|87' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -46'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|06.08.2022
|21' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|83' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Рединг (Рединг)