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МЛС 2026
Команды
Торонто
Тео Корбяну
Статистика
€ 1,50 млн
Тео Корбяну - статистика
Торонто
17 мая 2002 (24)
#7 | Нападающий
190 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 87'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
63' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
59' - 90'
72'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 66'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
12
2
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 87'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
63' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
59' - 90'
72'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
1' - 66'
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
70'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
76'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
01.08.2026
Торонто
1' - 87'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 90'
76'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
64' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 62'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
74' - 90'
90'
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