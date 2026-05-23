Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Карвина
Якуб Кристан
Статистика
€ 300 тыс
Якуб Кристан - статистика
Карвина
5 июля 2002 (24)
#8 | Полузащитник
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
21
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
77' - 120'
89'
89'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
67' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
3 : 1
12.04.2026
Слован
1' - 90'
20'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Спарта
2 : 0
05.04.2026
Карвина
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Сигма
2 : 2
15.03.2026
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Карвина
1 : 2
08.03.2026
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
0 : 2
01.03.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Яблонец
1 : 0
21.02.2026
Карвина
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Карвина
1 : 3
14.02.2026
Славия
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Карвина
0 : 0
07.12.2025
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
4 : 3
23.11.2025
Градец-Кралове
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
6 : 0
09.11.2025
Карвина
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Карвина
2 : 1
02.11.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
2 : 4
25.10.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
1 : 1
18.10.2025
Сигма
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
2 : 1
04.10.2025
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 2
20.09.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Славия
3 : 1
13.09.2025
Карвина
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Фастав
1 : 1
26.07.2025
Словацко
Был в запасе
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
Фото
Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+