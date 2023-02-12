Марко Лазетич - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Лазетич
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Лазетич
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2004 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|26.02.2023
|66' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|67' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|63' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)