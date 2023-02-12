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    Марко Лазетич - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Лазетич
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2004 (19 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    26.02.2023 66' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 67' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 63' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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