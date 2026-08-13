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Армения. Премьер-лига
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Ноа
Марко Лазетич
Статистика
€ 1 млн
Марко Лазетич - статистика
Ноа
22 января 2004 (22), Белград
#8 | Нападающий
192 см
Сербия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноа
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Сьон
2 : 1
13.08.2026
Ноа
64' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ноа
2 : 2
06.08.2026
Сьон
60' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
76' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
64' - 90'
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