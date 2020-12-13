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    Джузеппе Казо - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Джузеппе
    Фамилия Казо
    Команда Козенца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 декабря 1998 (24 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Дженоа (Генуя)
    15.05.2021 46' -90' Дженоа (Генуя) 3:4 Аталанта (Бергамо)
    13.12.2020 82' -90' Дженоа (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
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