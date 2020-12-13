Джузеппе Казо - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Казо
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Джузеппе
|Фамилия
|Казо
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|15.05.2021
|46' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:4
|Аталанта (Бергамо)
|13.12.2020
|82' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)