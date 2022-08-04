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    Даниил Алефиренко - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Даниил
    Фамилия Алефиренко
    Команда Заря
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Заря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 89' -90' Университатя (Крайова) 3:0 Заря (Луганск)
    04.08.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Университатя (Крайова)
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