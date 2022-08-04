Даниил Алефиренко - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Алефиренко
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Алефиренко
|Команда
|Заря
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|89' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)