Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Antonio Galeano - статистика

Ремо
#21 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ремо
1 : 1
19.10.2026
Брагантино
1' - 68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
11
0
0
1
0
Ремо
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ремо
1 : 1
19.10.2026
Брагантино
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
1' - 84'
39'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Мирассол
2 : 1
18.07.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
1 : 1
11.05.2026
Шапекоэнсе
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
62' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
1 : 0
26.04.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Мирассол
0 : 1
06.04.2026
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Мирассол
0 : 1
19.03.2026
Коритиба
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
70' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
69' - 90'
Главные новости
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
23:25
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
23:21
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
22:41
3
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
22:19
4
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
21:30
2
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
20:55
23
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
14
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
6
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
153
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+