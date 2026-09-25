Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021