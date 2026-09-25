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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Раду Дрэгушин
Статистика
€ 16 млн
Раду Дрэгушин - статистика
Фиорентина
3 февраля 2002 (24)
#3 | Защитник
191 см
Румыния
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
47'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Чемпионат Европы 2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
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Молодежный чемпионат Европы 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
47'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
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