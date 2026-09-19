Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Первая лига
Команды
Блэкпул
Лейтон Кларксон
Статистика
€ 700 тыс
Лейтон Кларксон - статистика
Блэкпул
19 октября 2001 (24), Блэкберн
#7 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Блэкпул
2 : 4
19.09.2026
Плимут Аргайл
79' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Блэкпул
2 : 2
12.09.2026
Бромли
75' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Рединг
3 : 1
05.09.2026
Блэкпул
1' - 90'
80'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2022
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкпул
1 : 4
25.08.2026
Линкольн
1' - 90'
45'
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Гримсби Таун
1 : 3
08.08.2026
Блэкпул
82' - 90'
Главные новости
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
Фото
Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
4
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+