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    Христос Сьелис - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Христос
    Фамилия Сьелис
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 2000 (23 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 1' - 90' Левадиакос 0:3 Волос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    28.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    21.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    29.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    08.10.2022 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    11.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    27.08.2022 1' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19.08.2022 1' -90' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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