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    Маркус Соометс - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Маркус
    Фамилия Соометс
    Команда Флора
    Состав Основной
    Родной город Тарту
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 2000 (23 года)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -123' СИК (Сейняйоки) 4:2 Флора (Таллин)
    07.07.2022 1' -90' Флора (Таллин) 1:0 СИК (Сейняйоки)
    90'
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