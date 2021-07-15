Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томе Китановски - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Томе
    Фамилия Китановски
    Команда Македония ГП
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкупи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2021 1' -89' Шкупи (Чаир) 0:3 Санта-Клара (Понта-Делгада)
    15.07.2021 1' -89' Лапи (Подуево) 1:1 Шкупи (Чаир)
    • Читайте нас: 
    11