Томе Китановски - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Томе
|Фамилия
|Китановски
|Команда
|Македония ГП
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Томе
|Фамилия
|Китановски
|Команда
|Македония ГП
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2021
|1' -89'
|Шкупи (Чаир)
|0:3
|Санта-Клара (Понта-Делгада)
|15.07.2021
|1' -89'
|Лапи (Подуево)
|1:1
|Шкупи (Чаир)