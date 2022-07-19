Йосип Чорлука - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Чорлука
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Чорлука
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|04.08.2022
|1' -55'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|42' 55'
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)