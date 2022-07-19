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    Йосип Чорлука - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Йосип
    Фамилия Чорлука
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -124' Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    18.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    04.08.2022 1' -55' Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    42' 55'
    28.07.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    19.07.2022 1' -90' Тирана (Тирана) 0:1 Зриньски (Мостар)
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