Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Амар Рахманович - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Амар
    Фамилия Рахманович
    Команда Сараево
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1994 (28 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 63' Динамо 1:0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 18 тур
    01.03.2023 1' - 89' Динамо 1:1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 1' - 70' Крылья Советов 2:1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    48'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -59' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 1' -61' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 1' -60' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    37'
    21.07.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
    • Читайте нас: 
    11