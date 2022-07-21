Амар Рахманович - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Амар
|Фамилия
|Рахманович
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Амар
|Фамилия
|Рахманович
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 63'
|Динамо
|1:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|1' - 89'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 70'
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|48'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -59'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|1' -61'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|1' -60'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|37'
|21.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)