Ефим Конопля - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Ефим
|Фамилия
|Конопля
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ефим
|Фамилия
|Конопля
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|23.02.2023
|1' - 124'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|90'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -124'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|90'
|16.02.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)