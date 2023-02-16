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    Ефим Конопля - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Ефим
    Фамилия Конопля
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 1' - 90' Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    23.02.2023 1' - 124' Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    90'
    16.02.2023 1' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -124' Ренн (Ренн) 2:2
    (4:5)п    		 Шахтер (Донецк)
    90'
    16.02.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
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