Николай Титков - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Титков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Титков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|82' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|1' -76'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|29' 76'
|14.09.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)