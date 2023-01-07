Исмаэль Сайбари - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Сайбари
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Исмаэль
|Фамилия
|Сайбари
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|88' - 90'
|РКС Ваалвейк
|0:1
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|87' - 90'
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|87' - 90'
|Утрехт
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|72' - 90'
|ПСВ
|6:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|88'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|2:2
|ПСВ
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|13
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|88' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|26.02.2023
|87' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|19.02.2023
|87' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.02.2023
|72' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|88'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|28.01.2023
|88' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.01.2023
|89' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|07.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|09.10.2022
|1' -42'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|01.10.2022
|1' -60'
|Камбур (Лиуварден)
|3:0
|ПСВ (Эйндховен)
|18.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.09.2022
|1' -59'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|7:1
|Волендам (Волендам)
|28.08.2022
|1' -46'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)
|13.08.2022
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|76'
|06.08.2022
|60' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)