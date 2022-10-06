Лесли Угочукву - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Лесли
|Фамилия
|Угочукву
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Лесли
|Фамилия
|Угочукву
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|56' - 90'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|71' - 124'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|207'
|19.02.2023
|75' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 77'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|56'
|12.02.2023
|Был в запасе
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|62' - 90'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|64'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|71' -124'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|207'
|16.02.2023
|1' -77'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|56'
|03.11.2022
|63' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|90'
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|1' -78'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)