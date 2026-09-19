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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Лесли Угочукву
Статистика
€ 22 млн
Лесли Угочукву - статистика
Галатасарай
26 марта 2004 (22), Ренн
#18 | Полузащитник
188 см
Франция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
68' - 87'
87'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
77' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
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Лига конференций 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
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